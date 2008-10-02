Ющенко боится, что отмененные сегодня законы примут опять

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выражает опасение, что отмененные сегодня парламентом законы могут быть приняты снова.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции во Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО в очередной раз назвал мятежом то, что происходило в парламенте 2 сентября, когда, по его словам, один из участников коалиции фактически вышел из нее и принял ряд антиконституционных законов.

“После того проходит 30 дней и роман на стороне завершился, или нет, но формируется другой сюжет”, - заметил он. “Сейчас мы являемся свидетелями того, что решения отменяются – казалось бы, что должно быть удовлетворение”, - подчеркнул Президент. Он считает, что сегодня нет доверия к заявлениям. Заметив, что нет никакой гарантии, что, например, через 10 дней они (отмененные законы) не будут приняты. Он назвал это “политическим шарлатанством” и отметил, что ему такая политика надоела.