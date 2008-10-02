Ющенко боится, что отмененные сегодня законы примут опять
Президент находится во Львове
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выражает опасение, что отмененные сегодня парламентом законы могут быть приняты снова.
Об этом глава государства заявил на пресс-конференции во Львове.
Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО в очередной раз назвал мятежом то, что происходило в парламенте 2 сентября, когда, по его словам, один из участников коалиции фактически вышел из нее и принял ряд антиконституционных законов.
“После того проходит 30 дней и роман на стороне завершился, или нет, но формируется другой сюжет”, - заметил он. “Сейчас мы являемся свидетелями того, что решения отменяются – казалось бы, что должно быть удовлетворение”, - подчеркнул Президент. Он считает, что сегодня нет доверия к заявлениям. Заметив, что нет никакой гарантии, что, например, через 10 дней они (отмененные законы) не будут приняты. Он назвал это “политическим шарлатанством” и отметил, что ему такая политика надоела.