Тимошенко не подали самолет на Москву

В связи с тем, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вылетел во Львов на самолете, предназначавшемся для полета Юлии ТИМОШЕНКО в Москву, премьер-министр Украины и украинская делегация в сопровождении журналистов отправятся в Москву чартерными рейсами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в аэропорту «Борисполь» сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, которая узнала о том, что ее самолет будет занят президентом, находясь в аэропорту.

«Сейчас мы ищем чартерные самолеты, чтобы как-то добраться до Москвы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что ей никак не объяснили возникшие изменения с рейсами.

Она отметила, что в связи с непредвиденными обстоятельствами, возможно, что все сопровождающие ее в поездке – правительственная делегация и журналисты, будут добираться до Москвы разными самолетами.

Она подчеркнула, что визит и переговоры пройдут сегодня в любом случае.

«У нас нет другого выхода, так что готовьтесь, будем сейчас искать самолеты, арендовать чартерные… какие возможно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня самолет Президента Украины В.ЮЩЕНКО совершил аварийную посадку в аэропорту «Борисполь». По словам пресс-секретаря Президента Ирины ВАННИКОВОЙ, посадка была произведена в связи с техническими неисправностями самолета. Он находился в воздухе 20 минут.

Как сказала И.ВАННИКОВА, сейчас Президент пересаживается на резервный самолет Ил-62 и отправляется во Львов с рабочей поездкой.

В то же время, как сообщил УНИАН источник, Ю.ТИМОШЕНКО в это время также находилась в аэропорту, однако в нарушение протокола не подошла к Президенту поздороваться, а сразу зашла в Зал официальных делегаций.