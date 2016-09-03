США и Германия приветствуют прекращение огня на Донбассе

Об этом говорится в заявлении представителя Государственного департамента США Джона Кирби.

"Соединенные Штаты приветствуют прекращение огня с началом учебного года, осуществленное Украиной и Россией и засвидетельствовано Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Устойчивый режим прекращения огня и полный и беспрепятственный доступ Специальной миссии ОБСЕ имеют решающее значение для того, чтобы стороны выполнили свои обязательства по Минским соглашениям", - сказано в заявлении.

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По словам представителя МИД Германии Мартина Шефера, данные миссии наблюдателей подтверждают, что по случаю начала нового учебного года стороны в целом соблюдают перемирие, передает Deutsche Welle.

Кроме того, в последнее время имеет место и существенное сокращение количества погибших и раненых, добавил Шефер.

Это дает надежду, что после фазы прекращения огня можно будет перейти к дальнейшему воплощению минских договоренностей, ведь предпосылкой для этого является продолжительное перемирие, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

Вместе с тем, за сутки после объявления о прекращении огня незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений: зафиксировано 8 случаев нарушения "режима тишины" на Донецком, 3 – на Мариупольском направлениях.