МИД Чехии будет добиваться ликвидации "Представительского центра ДНР" через суд

Об этом сообщает чешское агентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря МИД Михаэлу Лаґронову, передает "Радио Свобода".

Читайте такжеУкраина выразила Чехии протест из-за регистрации "представительства ДНР"

По ее словам, это объединение создает ложное впечатление, будто речь идет об официальном дипломатическом представительстве, а его руководитель незаконно использует титул «почетный консул».

Ранее в четверг интернет-издание Aktuálně.cz сообщило, что министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек выразил обеспокоенность, что открытие этого «представительства» будет иметь негативные дипломатические последствия. Как пишет издание, в письме чешскому евродепутату Яромиру Штетине министр написал: «Министерство уже сейчас занимается тем, как решить ситуацию, включая возможность ликвидировать это объединение».

Как сообщал УНИАН, российские СМИ объявили об открытии в чешском городе Острава (Северная Моравия) учреждения, названного «представительством ДНР».

По словам «консула» боевиков Нелли Лисковой, главная цель работы этого «представительства» - распространение в Евросоюзе «правдивой информации о пока непризнанной стране».

В Министерстве иностранных дел Чехии заявили, что не будут иметь никаких отношений с союзом «Представительский центр «ДНР».

«Самозванная «ДНР» не может иметь аккредитованое дипломатическое представительство в Чешской Республике, поскольку Чешская Республика не признает ее существование, она не является субъектом международного права, - подчеркнули чешские дипломаты. Если будет подтверждено, что Лискова использует титул почетного консула для своей популяризации, МИД Чехии «обратится через официальные каналы, чтобы она немедленно прекратила использовать такое определение».

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с подтверждением информации о регистрации в чешском городе Острава местными органами власти т.н. «Представительского центра ДНР» и вручило соответствующую ноту посольству Чешской Республики в Украине.