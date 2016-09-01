Голландский правозащитник рассказал о новом стиле политического лидерства — "вирусном" путинизме

Об этом в интервью журналу Новое время сказал голландский советолог, правозащитник и генеральный секретарь международной организации Глобальная инициатива в психиатрии Роберт ван Ворен.

"Символ этой тенденции — бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони и его болезненно долгое пребывание у власти. Наглый и открыто аморальный политик гнул демократические правила, как ему пожелается, используя богатство и связи в бизнесе, чтобы оставаться на вершине... Но пока мир удивлялся ему, политики других стран видели в нем пример того, кто делает все, что хочется. Среди них был и Владимир Путин, с годами начавший все сильнее компенсировать свой невысокий рост нарочитым мачистским поведением в стиле Берлускони", - пояснил ван Ворен.

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По его словам, многим западным наблюдателям сложно было поверить в то, что Путин ознаменовал рождение нового типа политического лидера, обошедшего Берлускони по всем фронтам: "лидера, чье политическое восхождение было основано не только на полном презрении к принципам демократического правления, но и совершенно преступном поведении, завершившем процесс слияния политической и уголовной жизни в России в единое гангстерское государство".

Как отметил правозащитник, некоторые восхищались тем, как Путин якобы положил конец повсеместной коррупции в постсоветской России.

"Тогда мало кто понимал, что кагэбэшная мафия остановила коррупцию среди своих противников лишь для того, чтобы постепенно превратить страну в собственное феодальное владение. Этот упрямо державшийся положительный образ Путина изменился только после начала российско-украинской войны, которую многие даже сейчас продолжают воспринимать как внутренний конфликт", - пояснил ван Ворен.

Правозащитник подчеркнул, что путинистская политика стала весьма популярной и за границами России.

"…у Москвы внезапно появилось множество друзей среди экстремистских партий Западной Европы — в основном праворадикальных и евроскептических. Популизм в Европе стал мейнстримом, и почти во всех странах теперь есть праворадикальные движения, настроенные против ЕС и ислама. Победы на референдумах в Нидерландах и Великобритании одержаны за счет лжи и страха граждан перед стремительно меняющимся миром. Во многих странах национализм теперь крепко стоит на ногах, а на европейский континент вернулась тень фашизма", - считает ван Ворен.

Но, по мнению правозащитника, путинистская политика пошла дальше.

"Пора принять тот факт, что путинизм стал вирусным явлением и превращается в глобальный феномен. Пугающая мысль, но весьма реалистичная. Скорее всего, следующим поколениям будут рассказывать, что 2016 год навсегда изменил политическую картину мира", - резюмировал ван Ворен.

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