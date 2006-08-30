Янукович предложил Луценко кандидатов в руководство МВД

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о намерении провести изменения в руководстве МВД на различных уровнях. Об этом он сказал сегодня журналистам, сообщает “Украинская правда”.

"Еще до выборов я хотел провести смену 6-7 руководителей центрального и регионального уровня", - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он подтвердил, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ предлагал ему кандидатуры на руководящие должности в МВД.

"И депутаты, и губернаторы, и премьер обсуждали со мной такие вопросы, но никто не принуждает. Разговоры идут на уровне, что, по его мнению (собеседника), в органах МВД есть профессионалы, оставшиеся без работы", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

"Но такие разговоры происходили и раньше, с предыдущим премьером, еще раньше – с его предшественницей. Мне вносят предложения, но исключительное право - принимать кандидатуру или нет - остается за ЛУЦЕНКО", - добавил министр.