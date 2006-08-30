”НУ” войдет в широкую коалицию, если в ней соберется 300 депутатов

Решение об участии в широкой коалиции "Наша Украина" примет в ближайшее время.

Об этом заявил народный депутат, член Совета партии “Наша Украина” Николай ОНИЩУК, сообщается на сайте “Нашей Украины”.

“Логика политических событий, которые развивалась в завершение летней сессии Верховной Рады Украины, свидетельствует о том, что правительство Украины было сформировано с участием представителей фракции “Нашей Украины”, то есть де-факто фракция приняла участие в формировании правительства и этим, по сути, взяла на себя долю политической ответственности за деятельность нынешнего правительства. Следовательно, было бы логическим продолжение этого политического процесса и создание широкой политической коалиции с участием “Нашей Украины”, – сказал Н.ОНИЩУК.

Он напомнил, что формирование правительства, подписание Универсала происходило в конце июля, уже во время парламентских каникул, а потому соответствующие мероприятия просто физически не могли состояться. “Они пройдут в начале сентября этого года, и именно тогда можно будет говорить о реальной политической перспективе участия “Нашей Украины” или отдельных политических партий, депутатов в составе широкой коалиции, – сказал Н.ОНИЩУК. – Я считаю, что, поскольку фракция “Наша Украина” является пропрезидентской, то она должна была бы поддержать политическую позицию главы государства”.

Как сказал Н.ОНИЩУК, насколько ему известно, не все вопросы условий участия фракции “Наша Украина” в широкой коалиции уже являются обсужденными и решенными. Поэтому, по его словам, только при условии проведения соответствующего переговорного процесса по этим вопросам, имея в виду в том числе и тот, который бы предшествовал политическим решениям партий, можно говорить о политической перспективе коалиции, которая бы насчитывала в своем составе более 300 народных депутатов. “Лишь при такой численности образование широкой коалиции будет иметь реальный политический смысл. Если же эта коалиция будет насчитывать меньше конституционного большинства, это будет означать, что наиболее важные вопросы политического развития государства, по сути, будут лежать за пределами возможностей такой коалиции”, - подчеркнул депутат.

Н.ОНИЩУК также считает, что относительно вопросов участия в широкой коалиции “Наша Украина”, вероятно, не будет иметь единства. “Вместе с тем, - подчеркивает он, – как известно, политическая культура и политическая дисциплина заключаются в том, что если решение руководящего органа, съезда партии, принимается большинством, согласно уставу оно должно выполняться всеми членами партии”.

“В любом случае не стоит драматизировать эти процессы - как всякое политическое решение, они лишь отвечают на вызовы времени, – считает Н.ОНИЩУК. – При принятии таких решений “Наша Украина” должна учитывать и вопросы политической перспективы. Так или иначе, в ближайшее время решение относительно участия в широкой коалиции партией “Наша Украина” будет принято”.