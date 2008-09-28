Ющенко отправится в гости к Бушу

29 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в США, где встретится с Президентом Джорджем БУШЕМ, а также состоятся расширенные переговоры в составе делегаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, В.ЮЩЕНКО будет осуществлять визит по приглашению Дж.БУША с целью провести расширенные украинско-американские переговоры.

Как сообщал УНИАН, в ходе переговоров планируется обсудить актуальные проблемы двусторонних отношений, в частности, проекты сотрудничества в области энергетики, разоружения, пути и перспективы активизации двусторонней торговли, украинско-американские инвестиционные проекты.

Предусматривается также, что В.ЮЩЕНКО и Дж.БУШ обменяются мнениями относительно направлений и сфер развития двустороннего сотрудничества в области безопасности и борьбы с терроризмом.

В повестку дня переговоров внесены вопросы укрепления глобальной безопасности, перспективы евроатлантической интеграции Украины, обсуждение ситуации в Черноморском регионе в контексте российско-грузинского конфликта.

Президенты также обменяются информацией относительно развития внутриполитической ситуации в США и в Украине.

В состав украинской делегации входят министры иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО и обороны Юрий ЕХАНУРОВ, и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

Как сообщил сам В.ЮЩЕНКО, этот визит будет посвящен двусторонним отношениям, в частности, будет речь идти о выполнении дорожной карты Украина-США.

Отдельным пунктом, по его словам, будут обсуждаться вопросы энергетического сотрудничества, в частности, речь будет идти о трех ключевых вопросах, «начиная от адаптации ядерного топлива на украинских станциях, помощи американской стороны в развитии будущих ядерных проектов мирного атома, в том числе в развитии ядерных блоков в соответствии с Энергетической стратегией до 2030 года».

Кроме того, сказал В.ЮЩЕНКО, стороны могут коснуться вопроса мирного урегулирования Кавказского конфликта.