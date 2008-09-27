Тимошенко уверена, что Украина и Польша сыграют в финале Евро-2012

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приветствует решение исполкома УЕФА, касающееся Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, по ее словам, Украина и Польша показали прекрасный результат подготовки и на деле продемонстрировали, что лозунг «Две страны - одна команда» - это не только слова.

«Благодарю за это украинских членов правительства и Федерацию футбола Украины, премьер-министра Польше Дональда ТУСКА, польских партнеров, всех тех, кто каждый день приближает праздник футбола», - заявила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что футбол - это не только спорт: за 17 лет Независимости Андрей ШЕВЧЕНКО сделал для признания Украины в мире намного больше, чем все министры, чиновники и депутаты вместе взяты.

Премьер уверенна, что Украина и Польша не только достойно проведут Евро-2012, но и сыграют в финале. «Ми не только прекрасно организуем чемпионат. Я уверена, что команды Украины и Польши обязательно сыграют в финале на нашем прекрасном Олимпийском стадионе», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября Исполнительный комитет УЕФА принял окончательное решение о проведении финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году в Украине и Польше.

В то же время инспекторы УЕФА выразили ряд критических замечаний по поводу темпов подготовки инфраструктуры к чемпионату.