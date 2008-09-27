Тимошенко примет участие в памятной церемонии в Бабьем яре
00:23, 27 сентября 2008Политика
602
Об этом сообщила пресс-служба Кабмина
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в понедельник, 29 сентября, в 10.00 примет участие в церемонии возложения цветов к монументу жертвам трагедии Бабьего яра.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.
Аккредитация представителей СМИ по телефонам 256-75-81, 256-75-82, 256-65-71, 8 067 468-46-62.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter