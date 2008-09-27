Тимошенко примет участие в памятной церемонии в Бабьем яре

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в понедельник, 29 сентября, в 10.00 примет участие в церемонии возложения цветов к монументу жертвам трагедии Бабьего яра. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров. Аккредитация представителей СМИ по телефонам 256-75-81, 256-75-82, 256-65-71, 8 067 468-46-62.

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