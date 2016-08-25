Томбинский: в ЕС осознают, что Россия не выполняет Минские соглашения

Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский в интервью «Радио ЕС - Европейская станция».

«Судя по той информации, которую мы получаем от Совета иностранных дел ЕС, Европарламента и других институтов ЕС, Россия не выполняет Минские договоренности. Эти договоренности имеют особую логику - первая часть касается среды безопасности и гуманитарного доступа к территории, после этого политические обязательства, и затем возобновление Украиной контроля над собственной территорией и границей. Поэтому из этой логики понятно, что в первую очередь учитывается безопасность. Это предпосылка других шагов», - сказал Томбинский.

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При этом он напомнил, что санкции ЕС были введены из-за незаконной аннексии Крыма и агрессии России против Украины, и только после этого появились Минские соглашения.

«Трудно предсказать, что произойдет через полгода. Санкции были введены не из-за невыполнения Минских договоренностей. Санкции были введены против России в связи с незаконной аннексией Крыма и агрессией против Украины, а также подрывом украинского суверенитета. Поэтому каждый, кто будет участвовать в принятии этих решений, будет проверять - причины введения санкций исчерпали себя или до сих пор являются актуальными. В свою очередь Минские договоренности были созданы для стабилизации политического конфликта, и санкции против России вводились не из-за невыполнения Минских договоренностей», -сказал Томбинский.