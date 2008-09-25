6 из 9 партий блока НУ-НС хотят в субботу подписать «коалицию трех»

6 из 9 партий – участниц блока “Наша Украина – Народная самооборона” выступают за подписание в субботу, 27 сентября, коалиционного соглашения между НУ-НС, Блоком Юлии Тимошенко и Блоком Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам народный депутат от НУ-НС Николай КАТЕРИНЧУК.

По его словам, речь идет о партиях: “Вперед, Украина!”, Христианско-демократический союз, Партия защитников Отчизны, УРП “Собор”, Европейская партия Украины, Народный Рух Украины.

“Мы за то, чтобы уже в субботу было подписано коалиционное соглашение”, - подчеркнул депутат.

Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что сегодня “время тестов и ультиматумов закончилось”, нужно проводить переговоры, не выставляя никаких ультиматумов своим союзникам.

По его словам, также все 6 партий будут инициировать проведение заседания политического совета блока НУ-НС по этому вопросу.

Н.КАТЕРИНЧУК сообщил, что об этом решении от имени 6 партий объявил на консультациях, которые сегодня проходят между представителями НУ-НС и БЮТ (на данное время Блок Литвина не принимает участия в консультациях - УНИАН).

Справка УНИАН. В блок НУ-НС входят: Гражданская партия "Пора", Европейская партия Украины, Народный Рух Украины, партия “Народный Союз Наша Украина”, Партия защитников Отчизны, Христианско-демократический союз, партия "Вперед, Украина!", Украинская народная партия и Украинская республиканская партия “Собор”.