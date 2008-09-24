Российский эксперт: нас ждут еще 10 лет унижений в Украине

Экс-глава Управления Администрации Президента Российской Федерации по делам СНГ и связям с соотечественникам Модест КОЛЕРОВ убежден, что автоматическое продление действия Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ не соответствует интересам России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом эксперт сказал на международной конференции в Москве «10 лет спустя. Итоги Договора о дружбе, сотрудничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Украиной.

«Я противник автоматического продления Большого договора, не ставя никаких дополнительных условий, не говоря уже о необходимости создания практически нового договора. Но вопрос решен, и теперь нас ждут еще 10 лет унижений в Украине», - заявил он.

При этом первыми проявлениями таких «унижений» М.КОЛЕРОВ назвал признание США голода в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, а также заявление главы МИД России Сергея ЛАВРОВА после встречи с министром иностранных дел Украины Владимиром ОГРЫЗКО в ООН о необходимости продления действия Большого договора еще на 10 лет.

«Такое продление договора является прямой поддержкой курса Виктора ЮЩЕНКО против России», - убежден М.КОЛЕРОВ.

По мнению эксперта, такое автоматическое продление также позволяет Украине по своему трактовать положения Большого договора.

Проводя исторические параллели, М.КОЛЕРОВ сравнил нынешнюю ситуацию с продлением действия договора с «Мюнхенским сговором, когда произошло умиротворения агрессора». При этом агрессором он назвал Украину, которая «получит ПДЧ, активно действует в ГУАМе, проводит и проводила милитаризацию Грузии».

Также М.КОЛЕРОВ считает, что автоматическое продление действия Большого договора не «отрезвит Украину, как надеются в МИД России, и вовсе не сдержит от вхождения в НАТО». «Даже идея проведения по этому поводу референдума может оказаться ложной целью», - считает он. Точно такой же ложной целью М.КОЛЕРОВ назвал то, что неподписание договора повредило бы «нейтральным силам в Украине, которые выступают за союз с Россией».

«Но эти нейтральные силы не влияют на принятие решений. Мы не можем противопоставлять душевный комфорт нейтральных сил в Украине нашим национальным интересам», - сказал он.

При этом М.КОЛЕРОВ назвал Договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной «ширмой для прикрытия антироссийской политики» Киева, а также «договором с США о невмешательстве России в украинские дела».

Любые же «разговоры об экономикоцентризме - давайте дружить вокруг денег, а остальное все приложиться, - это призыв к России за свой счет финансировать антироссийскую внешнюю политику Украины», - уверен М.КОЛЕРОВ.