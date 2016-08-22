Порошенко: доля украинского языка на телеканалах недопустимо мала

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Киеве в ходе встречи с представителями украинской диаспоры в мире.

Порошенко напомнил, что в прошлом месяце подписал закон об увеличении доли украиноязычных песен на радио.

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"Теперь, пользуясь случаем, я хочу публично передать привет владельцам и топ-менеджерам некоторых телевизионных каналов: господа, доля украинского языка у вас недопустимо мала. И прежде чем проявить законодательную инициативу, предлагаю рынку вспомнить и о совести, и о саморегуляции", - сказал Порошенко.

Глава государства заявил также, что "статус украинского языка как единственного государственного будет наполняться реальным содержанием, но с уважением к правам национальных меньшинств".

По утверждению Порошенко нацменьшинства, "как показали события последних лет, крепко стоят на позициях украинского государственного патриотизма".

Как сообщал УНИАН, 16 июня Верховная Рада приняла закон о доле музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций. Закон принят с целью обеспечения в общем объеме вещания каждой телерадиоорганизации не менее 50% национального аудиовизуального продукта. 6 июля президент подписал этот закон.