Порошенко: российская делегация "примчалась за Крымом и Донбассом" сразу после Акта о независимости

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время вручения государственных наград выдающимся украинцам по случаю 25-й годовщины независимости Украины.

«Каждый раз в конце лета мы вспоминаем события 91-го года, августа месяца. Но обычно при этом забывается, что буквально через считанные дни после провозглашения Акта о независимости в Киев сразу же примчалась российская делегация за Крымом и Донбассом. Я думаю, что это даже не всем известно. Поэтому, дорогие мои, имеем твердое право на очень высокую самооценку. Наше государство выдержало нападение враждебной силы, которая простирается на одну шестую часть суши, которая тратит на армию в 20 раз больше, чем это можем позволить себе мы», - сказал Порошенко.

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Глава государства также подчеркнул, что «ровно 25 лет назад, в августе, решением Верховной Рады и в декабре, на референдуме, мы, украинцы, выбрали себе новое будущее новой, свободной, независимой Украины».

«Но, к сожалению, не решились бескомпромиссно тогда порвать с прошлым. Запутались в стрелках многовекторности. Руководство всегда пыталось сидеть на двух стульях, борсалось между здесь и там, московофильство, патернализм, социализм прочно сидели в сознании и гирями повисли на ногах украинского народа. Поэтому мы не могли не отстать от наших центральноевропейских соседей из бывшего советского лагеря, которые, не будучи обременены таким наследием, как наше, быстро вырвались вперед и сейчас являются членами ЕС», - сказал Порошенко.

Однако, по его словам, это не повод для отчаяния.

«С другой стороны, мы свою пустыню преодолели не за 40, а лишь за 25 лет, даже меньше – 23», - добавил президент.