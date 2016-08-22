Кравчук назвал заявления польского Сейма относительно Волынской трагедии "политическими выкрутасами"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции на тему: "Украина: 25 лет Независимости", отвечая на вопрос относительно последних политических заявлений в Польше по поводу спорных вопросов исторического прошлого между двумя странами.

По мнению Кравчука, Украина и Польша должны иметь "образцовые" отношения. Он напомнил, что за годы независимости Польша и Украина приняли 5 принципиальных документов, в которых была общая оценка исторических событий.

Кравчук вспомнил, как в свое время тогдашний президент Польши Бронислав Коморовский, который имел проблемы с ногой и ходил с костылем, "посмотрел на меня и говорит: "Господин президент, я пошел бы пешком к Матке Боской помолиться за наши польско-украинские отношения". Ну как еще можно лучше сказать?".

"И вдруг сейчас польский Сейм принимает решения, которые полностью ревизуют эти 5 принципиальных совместных документов и ставят все с ног на голову, обвиняя Украину во всех смертных грехах, в том числе в геноциде", - отметил Кравчук.

По его словам, Украина не может не отреагировать на такие решения.

По мнению экс-президента, украинская власть должна сказать, что она готова возобновить диалог с Польшей.

При этом Кравчук высказал мнение, что заявления польского Сейма относительно событий на Волыни были продиктованы эмоциями, или, может, какими-то политическими выкрутасами, которые возникли в силу каких-то специфических причин.

Он убежден, что отношения между Украиной и Польшей имеют большую положительную базу, и необходимо политически объединяться для того, чтобы бороться с общим внешним врагом.

Вместе с тем Кравчук считает, что отношения между Украиной и Польшей будут укрепляться и развиваться, а все недоразумения останутся в прошлом, "как с белых яблонь дым".

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Как сообщал УНИАН, 8 июля Сенат Польши принял резолюцию, в которой призвал Сейм установить 11 июля национальным днем памяти жертв «геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой».

22 июля Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой". Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».

Справка УНИАН. В этом году исполняется 73-я годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

По данным Украинского института национальной памяти, в 1942-1947 годах шла Вторая польско-украинская война, которая развернулась в рамках Второй мировой войны. Война шла за украинские территории, которые до 1939 года входили в состав Польши (Холмщина, Волынь, Галиция), на которых украинцы хотели создать собственное государство, а поляки желали восстановления довоенных границ. Однако вопрос границ решился после Второй мировой войны без участия украинцев и поляков, после чего коммунистическая власть Советского Союза и Польши насильно изменила этническую конфигурацию западноукраинских и восточнопольских территорий.

Украинские и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии. Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тысяч поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизни, максимум, 30 тысяч поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков, и исторически доказанный факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

В июле 2013 года Сейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию "геноцидом" поляков.