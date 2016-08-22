В ПАСЕ есть группа людей, которые хотят снятия санкций с России и ее возвращения в зал заседаний - посол

Об этом заявил представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает "Европейская правда".

"В Парламентской ассамблее Совета Европы происходят, скажу дипломатично, очень непростые и, по нашему мнению, очень неконструктивные процессы", - отметил он.

"Их цель – возвращение российской делегации в зал ПАСЕ без выполнения им условий резолюций, которые сама же ассамблея и принимала", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, в ПАСЕ "есть группа людей, которые хотят вернуть Россию в зал ПАСЕ за любую цену".

Читайте такжеВизит французских депутатов в оккупированный Крым: Украина раскритиковала ПАСЕ

"Имеют ли они достаточное количество голосов, чтобы это сделать? Вот это уже другой вопрос. И осень будет чрезвычайно напряженной в этом плане. О возвращении россиян в октябре не говорится, но именно октябрьская сессия ассамблеи продемонстрирует, насколько реальны шансы возвращения россиян в ПАСЕ в январе 2017 года", - подчеркнул посол Украины в Совете Европы.

Ранее председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев заявлял, что в Парламентской ассамблеи Совета Европы началась серьезная работа российских лоббистов.