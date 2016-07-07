Глава делегации Рады в ПАСЕ рассказал о серьезной работе российских лоббистов в ассамблее

Об этом, как сообщили в пресс-службе «Блока Петра Порошенко», журналистам в парламенте сказал председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Последняя сессия ПАСЕ отличилась довольно негативными тенденциями относительно отношения координирующего органа Ассамблеи, такого как Бюро, к вопросу восстановления полномочий российской делегации. Очевидно, началась серьезная работа российских лоббистов», - сказал он.

Причем, продолжил нардеп, вся Ассамблея в дискуссии о возвращении российской делегации в основном выступает против. «Координирующие же органы, такие, как часть глав делегаций, главы политических групп, вдруг начинают менять свою позицию, что наводит меня на мысль, что руководство Ассамблеи вступило в переговоры с ними не только на идеологической основе ... То, что обещал вице-президент ПАСЕ, когда избирался, и то, что он делает сейчас - отличается», - отметил Арьев.

Читайте такжеПосле визита в Москву президент ПАСЕ заговорил о необходимости сохранения диалога с Россией

Однако, по словам депутата, украинская делегация довольно жестко относится к любым проявлениям вернуть российскую делегацию без выполнения резолюции, которая была ранее принята Ассамблеей. «Если все же это произойдет, то это будет началом конца Ассамблеи. Она потеряет доверие и способность советовать что-либо другим ... Ведь советы организации, не уважающей собственные принципы, никому не нужны, и они будут просто игнорироваться", - заверил Арьев.

"Мы сейчас концентрируем свои усилия на аргументах и убеждениях... Покупать, в отличие от наших российских коллег, никого не будем", - добавил парламентарий.

Напомним, 4 июля Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе одобрило проект резолюции с призывом к Российской Федерации прекратить агрессию против Украины.