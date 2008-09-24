Украина хочет рассчитаться с Россией одним махом

Украина намеревается погасить одним платежом существующий перед Российской Федерацией долг. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО во время переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем ЛАВРОВЫМ в Нью-Йорке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в ходе переговоров стороны подтвердили необходимость продолжения действия „Большого договора”. Министр В.ОГРЫЗКО проинформировал своего российского коллегу о намерениях Украины погасить одним платежом существующий перед Российской Федерацией долг.

Также В.ОГРЫЗКО призывал С.ЛАВРОВА активизировать двусторонние контакты по вопросу подписания Соглашения о демаркации государственной границы. Министр отметил, что в случае промедления Россией с вопросом демаркации государственной границы, Украина будет вынуждена принять адекватные меры с целью его обустройства. Руководитель внешнеполитического ведомства Украины акцентировал на необходимости соблюдение российской стороной законодательства Украины относительно пребывания Черноморского флота РФ на территории нашего государства.

В.ОГРЫЗКО высказался за активизацию двустороннего диалога по разграничению морского пространства в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.