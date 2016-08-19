Яценюка вызывают в суд по иску Григоришина

Повестка опубликована сегодня в официальном издании центральных органов исполнительной власти " Урядовий кур'єр ".

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"Вниманию Яценюка Арсения Петровича. Печерский районный суд г. Киева вызывает Вас в качестве ответчика в судебное заседание по гражданскому делу по иску Григоришина Константина Ивановича", – сказано в документе.

Согласно ему, Григоришин обратился в суд с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.