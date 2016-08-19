Яценюка вызывают в суд по иску Григоришина
11:57, 19 августа 2016Политика
1818 2
Печерский районный суд Киева вызывает бывшего премьер-министра Арсения Яценюка в качестве ответчика в деле по иску бизнесмена Константина Григоришина на заседание 13 октября.
Григоришин обратился в суд с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации / nfront.org.ua
Повестка опубликована сегодня в официальном издании центральных органов исполнительной власти " Урядовий кур'єр ".
Читайте такжеЯнуковича могут допросить по делу "Беркута" уже осенью - адвокат
"Вниманию Яценюка Арсения Петровича. Печерский районный суд г. Киева вызывает Вас в качестве ответчика в судебное заседание по гражданскому делу по иску Григоришина Константина Ивановича", – сказано в документе.
Согласно ему, Григоришин обратился в суд с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter