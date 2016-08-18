Ветированный закон об амнистии имел "лазейки" для участников АТО, совершивших тяжкие преступления

Об этом пишут Татьяна Урбанская и Ирина Шевченко в статье "Вето на амнистию" на УНИАН.

В частности, авторы отмечают, что традиционно под амнистию не подпадают те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, что прописывается каждый раз в соответствующем законопроекте.

Проект закона №4255 об амнистии в 2016 году, с одной стороны, не стал исключением. С другой же, в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады еще до голосования обратили внимание, что буквальное толкование некоторых норм законопроекта свидетельствует, что амнистия, согласно этому документу, все же может применяться к лицам, совершившим даже особо тяжкие преступления.

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Еще одним спорным моментом законопроекта «Об амнистии в 2016 году» стал тот факт, что в нем речь идет о возможности применения амнистии не только в отношении осужденных, но и в отношении обвиняемых, то есть лиц, по отношению к которым судебные разбирательства еще идут. По мнению юристов, это противоречит положениям закона «О применении амнистии в Украине».

В свою очередь, по мненю адвоката семей Небесной сотни Евгении Закревской, принимая закон об амнистии, в том числе, участников боевых действий, депутаты фактически проголосовали не за амнистию для бойцов АТО, а «за практически поголовную амнистию «ментам» за то, что они совершали до, в период Майдана и после тоже». Она подчеркнула, что к моменту принятия закона 90% правоохранителей, оставшихся со времен Януковича (тем более, сотрудников «Беркута») уже получили статус участника АТО и с легкостью могут избежать справедливого наказания за совершенные преступления.

Кроме того, отмечается, что закон мог быть неоднозначно воспринят европейскими партнерами Украины в рамках Нормандского процесса - мол, Киев готов амнистировать только «своих», хотя обещал применить амнистию ко всем участникам «событий на территории Донецкой и Луганской областей».

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В то же время, по словам политологов, несмотря на то, что президент впервые за последние годы ветировал закон о проведении амнистии, это не значит, что она не состоится.

Напомним, Порошенко ветировал закон об амнистии в 2016 году

Закон обязывал "освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции, а не в тылу, в период ее проведения, получили статус участника боевых действий".