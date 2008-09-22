Луценко хочет утверждать назначения всех чиновников средней руки

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает целесообразным вернуться к согласованию с правоохранительными органами кандидатур, которые претендуют на руководящие должности среднего звена, поскольку это будет способствовать минимизации назначений на эти должности взяточников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Полтаве на расширенном заседании коллегии МВД с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Нужно вернуться к принципу согласования кандидатуры руководителя среднего властного звена с МВД, СБУ, другими контролирующими органами», - сказал министр.

Объясняя необходимость такого шага, Ю.ЛУЦЕНКО привел пример, что в Луганской области один из чиновников райгосадминистрации взял взятку на следующий день после назначения на должность.