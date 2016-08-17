"Не поддается на коварные провокации Кремля": Туск дал высокую оценку Украине за выдержку

Об этом президент Европейского Совета Дональд Туск заявил во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Туск дал высокую оценку действиям и взвешенной позиции украинской стороны, которая не поддается на коварные провокации России в Крыму.

Президент Европейского Совета подтвердил свою принципиальную позицию относительно сохранения санкций Европейского Союза и заверил в безусловной поддержке Украины со стороны ЕС.

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"Мы твердо остаемся на позиции поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Туск.

Он особо подчеркнул, что Украина остается среди ключевых приоритетов ЕС, солидарность с которой в свете противодействия внешней агрессии будет обсуждаться, в том числе в рамках неформальных встреч государств - членов ЕС в Братиславе в сентябре.

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Собеседники также обсудили вопросы перспектив принятия в ближайшее время Евросоюзом решения о либерализации визового режима для граждан Украины и скоординировали дальнейшие шаги в этом направлении.

В свою очередь Порошенко подтвердил приглашение президенту Европейского Совета посетить Украину для участия в мероприятиях в связи с 75-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов». В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил о бессмысленности и циничности обвинений России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

Секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму является еще одним элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Украины. 13 августа постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба подчеркнул, что провокации России против Украины во временно оккупированном Крыму не достигли своей цели, учитывая реакцию на этот инцидент международного сообщества.

«Насколько мне известно из моих контактов и контактов моих коллег - абсолютно четко следует, что провокация не прошла на международном уровне. Вину на Украину никто не возлагает», – сказал дипломат.