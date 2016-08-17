Российская версия событий в Крыму является недостоверной - президент Евросовета

Об этом Туск написал в Twitter.

"Я имел разговор с Президентом Порошенко. У нас похожая оценка ситуации в Крыму и на Донбассе. Российская версия событий недостоверна", - заявил Туск.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

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Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

На следующий день глава Украинского государства поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения ВСУ в районах адмінкордону с Крымом и на Донбассе.