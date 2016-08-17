Госспецсвязи считает невозможным возобновить экспертизу системы е-декларирования из-за неустраненных недостатков

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Госспецсвязи сообщает о невозможности в настоящее время возобновить государственную экспертизу КСЗИ Реестра, и констатирует отсутствие какого-либо подтверждения ООО "Миранда" по устранению выявленных недостатков", - говорится в сообщении.

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В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что выдача Аттестата соответствия КСЗИ Реестра возможна исключительно при условии соответствия этого информационно-телекоммуникационной системы требованиям украинского законодательства и после устранения выявленных недостатков и нарушений.

Ситуацию вокруг результатов государственной экспертизы КСЗИ Реестра и его искусственное обострение в Госспецсвязи расценивают "как попытку отдельных лиц и заинтересованных сторон избежать личной ответственности за запуск системы электронного декларирования Украины с ограниченными функциями и с нарушением требований законодательства в сфере защиты информации".

Как сообщал УНИАН, 15 августа председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. В то же время эта система заработала без предусмотренной законом сертификации. "Система работает, теперь разработчикам нужно сконцентрироваться на устранении недостатков и получить сертификацию", - заявила она. Сертификацию системе должна была выдать Госспецсвязи. Однако в этой службе заявляют о проблемах с программным обеспечением для системы электронного декларирования.

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В свою очередь, правозащитники отмечают, что запуск системы электронного декларирования без сертификации может позволить чиновникам избежать уголовной ответственности за декларирование ложной информации.

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует, чтобы все решения для полноценного запуска системы е-декларирования были приняты в кратчайшие сроки.