Яценюк ставит под сомнение президентские выборы

Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк сомневается в возобновлении демократической коалиции.

"Я тяжело верю в демократическую коалицию в новом-старом формате", - отметил он в интервью телеканалу "Интер", показанном в воскресенье.

В то же время, по словам Яценюка, "это было бы очень хорошо", и он как председатель Верховной Рады целиком и полностью приветствовал бы такой шаг.

Вместе с тем, спикер считает, что создание коалиции при участии БЮТ и Партии регионов также было бы конституционным.

"БЮТ и Партия регионов синхронно голосуют. Такое голосование должно быть легитимировано через формирование коалиции, нового состава правительства,

руководящих органов Верховной Рады", - сказал он.

Яценюк также не считает кризисом досрочные парламентские выборы. "Люди измучились от них, но это еще один шанс для демократии", - отметил он.

По словам спикера, в вопросе досрочных выборов "весы сейчас равновелики". "Все зависит от следующей пленарной недели. Если на следующей пленарной неделе не будет сформирована новая коалиция, то весы перевесят в сторону досрочных парламентских выборов", - считает Яценюк.

Он также призвал не делать никаких прогнозов относительно будущих президентских выборов.

"Очень уже многие аналитики определили президентских фаворитов. За полтора года еще очень многое поменяется. Здесь важен вопрос, будут ли вообще президентские выборы", - сказал спикер.

Украинская правда