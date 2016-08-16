НАБУ прокомментировало видео столкновения своего спецназа с сотрудниками ГПУ и хмельницкой полиции в Киеве

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

В первую очередь ведомство выразило благодарность авторам видео, поскольку оно "поможет НАБУ идентифицировать работников Генеральной прокуратуры и других правоохранительных органов, которые оказывали 12 августа незаконные действия по отношению к работникам НАБУ при исполнении служебных обязанностей".

"Относительно содержания видео, его авторы, вероятно, отрабатывают заказ лиц, заинтересованных в том, чтобы сотрудники ГПУ, которые совершали незаконные действия, выглядели "жертвами". Оно не передает полную хронологию событий. Там нет ничего о том, как группа из 15 человек блокировала работников НАБУ в подъезде конспиративной квартиры, как игнорировала многочисленные просьбы сотрудников НАБУ не препятствовать их законной деятельности и прекратить действия по незаконному удержанию сотрудников НАБУ в подъезде", - отмечает бюро.

Ведомство подчеркивает, что все действия работников НАБУ 12 августа во время проведения негласных следственных действий и дальнейшего взаимодействия с сотрудниками ГПУ после их вмешательства были законны.

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"Спецподразделение НАБУ прибыло на место с целью разблокирования сотрудников НАБУ, незаконно заблокированных в подъезде жилого дома сотрудниками департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики и Нацполиции Хмельницкой области, которые до этого похитили еще двух оперативников НАБУ. При этом меры физического воздействия были использованы исключительно в той мере, которая обеспечила выход сотрудников НАБУ из данного помещения. Даже несмотря на то, что один из работников ГПУ угрожал работникам НАБУ табельным оружием", - подчеркивает НАБУ.

Бюро отмечает, что работает открыто, и свои фото- и видео материалы распространяет официально – через веб-сайт и страницы в социальных сетях (НАБУ имеет в виду, что указанное видео с видением ГПУ было опубликовано на Youtube на специально созданном для этого анонимном аккаунте).

"Кстати, авторы видео могут иметь ценную информацию, поэтому НАБУ приглашает их попутно заглянуть на Сурикова, 3 и дать показания по уголовному производству относительно событий 12 августа", - сказано также в сообщении.

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Напомним, вчера в сети появилось видео, иллюстрирующее события 12 августа на улице Петлюры в Киеве.

Отметим, что события, происходящие на видео, развернулись уже после того, как сотрудники НАБУ вызвали спецназ после событий, которые ведомство считает нападением и похищением своих сотрудников со стороны представителей ГПУ.

При этом в комментариях к событиям в ролике сотрудники ГПУ предстают "жертвами" конфликта с НАБУ, а сотрудники НАБУ - "препятствовававшими законным действиям" работников Генпрокуратуры.

12 августа пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что следователи ГПУ обнаружили стационарный пост наблюдения по улице Петлюры, который осуществлял сбор информации о действиях работников прокуратуры. "После попыток выяснения принадлежности этих лиц на место происшествия прибыл спецназ НАБУ, который препятствует фиксации этого факта", - сообщила она. В связи с этим пресс-секретарь генпрокурора заявила, что такие действия можно расценивать как противодействие со стороны НАБУ проведению действий, связанных с расследованием уголовного производства по фактам незаконного прослушивания.

Начальник департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк заявил, что в ходе столкновения 12 августа бойцы спецназа НАБУ избили трех сотрудников его им департамента.

13 августа НАБУ заявило, что накануне во время проведения скрытого наблюдения за объектом в рамках одного из уголовных производств, которые расследуются бюро, в помещение, в котором находились его работники, пытались проникнуть сотрудники Генпрокуратуры, которые восприняли такие следственные действия как наблюдение за собой. "В результате возникла внештатная рабочая ситуация. После вмешательства руководителей Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро дальнейшей эскалации удалось избежать", - подчеркивалось в сообщении.

Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что в ходе конфликта сотрудники ГПУ незаконно похитили и доставили двух технических работников НАБУ в помещение ГПУ, где в течение 11 часов их допрашивали. НАБУ открыло по этому факту уголовное производство. НАБУ также обнародовал видео показаний своих сотрудников, которых, по утверждению бюро, 12 августа похитили и допрашивали сотрудники ГПУ.