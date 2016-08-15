НАБУ открыло уголовные дела из-за похищения своих сотрудников Генпрокуратурой - Сытник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сказал на брифинге.

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Директор НАБУ сообщил, что сотрудники департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики препятствовали в проведении следственных действий сотрудникам Бюро, которые расследовали преступления, совершенные сотрудниками этого департамента прокуратуры.

Он также подчеркнул, что есть свидетельства о применении к двум техническим работникам НАБУ незаконных мер физического и психологического воздействия со стороны представителей ГПУ.

"По данному факту Национальным антикоррупционным бюро возбуждены уголовные производства по ряду статей, в том числе, по факту незаконного похищения работников НАБУ, покушения на нарушение неприкосновенности жилища, злоупотребление властью и служебным положением сотрудниками Генеральной прокуратуры, и ряд других, в том числе, связанных с пытками", - сказал Сытник.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 12 августа произошел конфликт между сотрудниками Генпрокуратуры и НАБУ.

Пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что следователи Генпрокуратуры обнаружили стационарный пост наблюдения по адресу: ул. Симона Петлюры, 7/9, который осуществлял съем информации о действиях работников прокуратуры.

Сотрудники ГПУ пытались проникнуть в эту конспиративную квартиру, после чего прибыл спецназ НАБУ.

В то же время сотрудники ГПУ задержали двух технических работников НАБУ, которые осуществляли негласные следственные действия, и доставили в здание Генпрокуратуры, где продержали 11 часов.