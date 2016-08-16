НАБУ против Генпрокуратуры: в сети появилось видео скандального конфликта в центре Киева

Соответствующее видео было опубликовано на сервисе Youtube 15 августа.

Отметим, что события, происходящие на видео, развернулись уже после того, как сотрудники НАБУ запросили силовую поддержку спецназа после событий, которые ведомство считает нападением и похищением своих сотрудников со стороны представителей ГПУ. Прибывший спецназ получил задачу вывести заблокированного в конспиративной квартире детектива НАБУ с техникой, чему в свою очередь пытались помешать, в том числе блокируя автомобиль НАБУ, сотрудники прокуратуры.

При этом в комментариях к событиям в ролике сотрудники ГПУ предстают "жертвами" конфликта с НАБУ, а сотрудники НАБУ - "препятствовавшими законным действиям" работников Генпрокуратуры.

В частности, необъективность комментариев к видео иллюстрирует момент на 3:32, когда лицо, названное следователем по особо важным делам ГПУ В.Паламарчуком, целится из похожего на пистолет устройства в сотрудников НАБУ. На 3:37 он прячет оружие себе в штаны, и лишь на 3:42 появляется комментарий - но уже о том, что "сотрудник НАБУ угрожает применением огнестрельного оружия" Паламарчуку "с поднятыми руками".

Напомним, 12 августа пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что следователи ГПУ обнаружили стационарный пост наблюдения по по улице Симона Петлюры, 7/9, который осуществлял съем информации о действиях работников прокуратуры. "После попыток выяснения принадлежности данных лиц на место происшествия прибыл спецназ НАБУ, который препятствует фиксации данного факта", - сообщила Сарган. В связи с этим пресс-секретарь генпрокурора заявила, что такие действия можно расценивать как противодействие со стороны НАБУ проведению действий, связанных с расследованием уголовного производства по фактам незаконного прослушивания.

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Начальник департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк заявил, что в ходе стычки 12 августа бойцы спецназа НАБУ избили трех сотрудников возглавляемого им департамента.

13 августа НАБУ объяснило инцидент, который произошел 12 августа с работниками ГПУ, "внештатной рабочей ситуацией", и подчеркнуло, что все следственные действия сотрудники НАБУ по месту инцидента проводили по решению суда согласно закону. По данным ведомства, 12 августа во время проведения скрытого наблюдения за объектом по одному из уголовных производств, которые расследуются бюро, в помещение, в котором находились его работники, пытались проникнуть сотрудники Генпрокуратуры, которые восприняли такие следственные действия как наблюдение за собой. "В результате возникла внештатная рабочая ситуация. После вмешательства руководителей Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро дальнейшей эскалации удалось избежать", - подчеркивалось в сообщении.

Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что в ходе конфликта сотрудники НАБУ незаконно похитили и доставили двух технических работников НАБУ в помещение ГПУ, где в течение 11 часов их допрашивали. НАБУ открыло по этому факту уголовное производство.

НАБУ также обнародовало видео показаний своих сотрудников, которых, по утверждению бюро, 12 августа похитили и допрашивали сотрудники ГПУ.