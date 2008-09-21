В понедельник, 22 сентября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбывает с рабочим визитом в США для участия в 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает пресс-служба Главы держави, в ходе заседания будут рассматриваться, в частности вопрос глобального продовольственного кризиса, преодоления его последствий и демократизации институтов ООН.

Во время визита В.ЮЩЕНКО выступит на общих дебатах 63-й сессии ГА ООН и выложит позицию Украины по актуальным глобальным проблемам современности, а также подпишет Конвенцию ООН о правах инвалидов.

Планируется также проведение двусторонних встреч Президента с Генеральным секретарем ООН, главами делегаций других государств, представителями украинского общества, бизнес-кругов и членами Атлантического Совета США.

Программой визита предусмотрены интервью Президента Украины ведущим средствам массовой информации США.