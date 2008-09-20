Ющенко считает, что министры от НСНУ должны остаться в правительстве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что министры от «Нашей Украины» не должны оставлять свои должности в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в перерыве заседания Политсовета «Народного Союза Наша Украина».

«Мы выходим из того, что правительство должно работать в том составе, который сейчас есть. Я имею в виду в части «Нашей Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, речь идет о том, чтобы обеспечивать жизнь нации, народа, государства, исполнять функции, которые должно исполнять правительство, несмотря на обстоятельства, произошедшие в коалиции.