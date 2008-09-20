Ющенко считает, что министры от НСНУ должны остаться в правительстве
15:09, 20 сентября 2008Политика
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"Обеспечивать жизнь нации, народа"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что министры от «Нашей Украины» не должны оставлять свои должности в правительстве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в перерыве заседания Политсовета «Народного Союза Наша Украина».
«Мы выходим из того, что правительство должно работать в том составе, который сейчас есть. Я имею в виду в части «Нашей Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.
По словам Президента, речь идет о том, чтобы обеспечивать жизнь нации, народа, государства, исполнять функции, которые должно исполнять правительство, несмотря на обстоятельства, произошедшие в коалиции.
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