Россия пытается убедить мир в неэффективности "нормандского формата" - вице-премьер

Об этом в эфире Громадського заявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, в течение 2016 года Россия показывает, что Минский процесс неэффективен именно из-за действий Украины. Сейчас Кремль готов прибегать к провокациям, в частности в оккупированном Крыму, чтобы достичь отмены санкций в начале следующего года.

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"Большинство стран продлили санкции против России. Это означает, что эта игра Путина не удалась. Поэтому Путин снова будет сейчас искать, как выкрутить ситуацию вокруг невыполнения им Минска и, опять же, представить провокацию и ложь в Крыму как то, что это Украина нарушила какие-либо договоренности. В такой способ он хочет выйти "белыми-пушистыми" из нормандского формата", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер также уверена, что ОБСЕ и ООН должны разместить мониторинговые миссии в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершению терактов в оккупированном Крыму на "критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинской агентурной сети" и задержания группы "диверсантов".