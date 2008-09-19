Луценко распространил дезу

В НУ-НС заявляют, что информация, распространенная от имени министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о том, что якобы представителей «Народной самообороны» не пригласили на заседание политсовета блока «Наша Украина - Народная самооборона», не соответствует действительности.

Как сообщает официальное интернет-представительство блока, по словам руководителя секретариата фракции НУ-НС Вадима ШКУРИНА, на заседании политсовета присутствовали представители «Народной самообороны» Тарас СТЕЦЬКИВ и Кирилл КУЛИКОВ. На заседание также был приглашен представитель «Народной самообороны» Олег НОВИКОВ, однако не принял в нем участие.

Руководитель секретариата фракции напомнил, что министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО не является членом политсовета блока НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 сентября. Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что представителей “Народной самообороны” не пригласили на вчерашнее заседание политсовета блока НУ-НС.

“Нашего представителя не пригласили на заседание политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона”, на котором обсуждался возможный формат коалиции с Блоком Литвина. Нам просто об этом не сообщили”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он напомнил, что депутатская группа “Народная самооборона” внесла предложение о необходимости рассмотрения вопроса о возможном создании коалиции с участием фракции Блока Литвина для его рассмотрения на заседании фракции НУ-НС. “А когда этот вопрос обсуждался на политсовете, не довели даже до нашего ведома", - отметил он.