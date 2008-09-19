Третьяков в заявлении Тимошенко по Грузии увидел важный сигнал

Народный депутат от Блока НУ-НС Александр Третьяков приветствует заявление премьер-министра Юлии Тимошенко о целостности и независимости Грузии, а также о том, что стороны конфликта должны вернуться к статус-кво, который существовал до начала военных действий.

Как сообщает пресс-служба Третьякова, депутат также отметил, что «этим заявлением Юлия Владимировна продемонстрировала готовность БЮТ к поиску переговоров по возобновлению демократической коалиции».

По мнению Третьякова, следующим шагом «должно стать публичное заявление о непреодолении президентского вето на антиконституционные законы, принятые фракциями ПР, БЮТ и КПУ 2 сентября 2008 года, а также совместное согласованное голосование по ситуации в Грузии».

Напомним, после 2 сентября блок НУНС, протестуя против несоблюдения коалиционного соглашения со стороны БЮТ, принял решение выйти из состава демократической коалиции.

3 сентября лидер НУНС Вячеслав Кириленко озвучил принципы возобновления работы демократической коалиции, среди которых была совместная позиция по ситуации в Грузии, а также отмена принятых 2 сентября законов.

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