Гройсман поручил проверить готовность к запуску электронного декларирования

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру Кабинета министров Александру Саенко и председателю Национального агентства по вопросам государственной службы Константину Ващенко проверить надлежащее выполнение мероприятий по запуску с 15 августа системы электронного декларирования должностными лицами Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом говорится в поручении премьер-министра от 13 августа, сообщили в пресс-службе правительства.

"Прошу обеспечить срочное проведение проверки надлежащего выполнения должностными лицами Администрации Госспецсвязи и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции мероприятий по запуску с 15 августа системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в поручении.

Ранее Гройсман назвал недопустимым промедление с запуском или возможный срыв начала работы системы электронного декларирования и не исключил персональной ответственности чиновников за возможную отсрочку начала работы системы.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в марте 2015 года в рамках выполнения условий для получения Украиной безвизового режима с Европейским Союзом создал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, которое должно заниматься проверкой имущественных деклараций чиновников. Этот орган является ключевым в организации работы системы электронного декларирования, которая должна начать работу с 15 августа.

Вместе с тем НАПК и Госспецсвязи до сих пор не заключили соглашение о проведении экспертизы КСЗИ (комплексной системы защиты информации), что по сути является проверкой устойчивости и слаженности системы сохранения данных электронного декларирования. НАПК не получило специального оборудования, программного обеспечения и комплекта документации, необходимых для проведения государственной экспертизы. По мнению специалистов Госспецсвязи, это может привести к отсрочке запуска системы электронного декларирования в Украине.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что не допустит каких-либо задержек и маневров с декларированием. По его словам, никакие технические причины, включая "сырость" программного обеспечения, не могут быть причиной переноса запуска системы.