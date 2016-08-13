НАПК провело экстренное заседание относительно срыва системы запуска электронного декларирования

Систему электронного декларирования чиновниками своего имущества и средств будет запущено, как и планировалось, не позднее 15 августа, если Государственная служба специальной связи и защиты информации выдаст аттестат соответствия системы электронного декларирования требованиям защиты персональной информации.

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, на экстренном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявила его глава Наталия Корчак.

"Мы заблокируем систему. Если не будет подано аттестат соответствия системе защиты, интерфейс с представления декларации не будет активирован, а это значит, что никто не сможет подать декларацию в сроки до того момента, пока система не получит аттестат. Но решение запустить ее с 15 августа никто не отменял", - сообщила Корчак.

С целью избежания срыва запуска е-декларирования через отказ Госспецсвязи в выдаче аттестата защиты, Корчак предложила в течение 13 и 14 августа всем заинтересованным сторонам устранить все связанные с запуском системы проблемы для того, чтобы она начала работать в установленный срок.

Присутствующие на заседании представители Нацагентства по противодействию коррупции, Госспецсвязи, компании-разработчика системы согласились устранить все проблемы, которые мешают запуску системы в срок.

Между тем, в комментарии журналистам председатель Госспецсвязи Леонид Евдоченко отметил, что программное обеспечение НАЗК готова на 60%, и Держспецзв'язку готово после устранения всех замечаний к разработчику продолжить процедуру экспертизы КСЗИ (комплексной системы защиты информации), что по сути является проверкой устойчивости и слаженности системы хранения данных электронного декларирования.

"Если разработчик готов доработать программное обеспечение - мы готовы работать вместе. Мы не снимаем с себя ответственности, благодаря совместным усилиям мы должны решить этот вопрос", - пояснил Евдоченко.

Он добавил, что в Госспецсвязи есть около 10 грубых нарушений программных модулей реестра НАПК, которые нужно решить, какие именно эти нарушения, он не уточнил, сославшись на гриф секретности.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в марте 2015 года в рамках выполнения условий для получения Украиной безвизового режима с Европейским Союзом создал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, которое должно заниматься проверкой имущественных деклараций чиновников. Этот орган является ключевым в организации работы системы электронного декларирования, которая должна начать работу с 15 августа.

Вместе с тем, НАПК и Госспецсвязи до сих пор не заключили соглашение о проведении экспертизы КСЗИ (комплексной системы защиты информации), что по сути является проверкой устойчивости и слаженности системы хранения данных электронного декларирования. НАПК не получило специального оборудования, программного обеспечения и комплекта документации, необходимых для проведения государственной экспертизы. По мнению специалистов Госспецсвязи, это может привести к отсрочке запуска системы электронного декларирования в Украине.

Вместе с тем, президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что не допустит каких-либо задержек и маневров с декларированием. По его словам, никакие технические причины, включая "сырость" программного обеспечения, не могут быть причиной переноса запуска системы.

Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман назвал недопустимым промедление возможен срыв запуска системы электронного декларирования чиновников и не исключил персональной ответственности чиновников за возможное отсрочке работы системы.