Третьяков: между НУНС и БЮТ мосты не сожжены

Народный депутат из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Александр Третьяков выступает против сепаратных переговоров и договоренностей вне коалиции. Об этом он сказал в эфире «5 канала», комментируя принятие вчера Верховной Радой в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно дополнительных мер обеспечения выполнения Конституции Украины)», которым предусмотрена уголовная ответственность за незаконный роспуск парламента.

«Я не против закона об импичменте, я не против того закона, который были принят сегодня (18 сентября). Я против той формы как это было принято. Если мы коалиция, то мы должны садиться на совете коалиции и говорить о том, какие законы мы хотим внести», - сказал Третьяков.

Он отметил, что у него сложилось мнение, что «БЮТом руководят уже не те, кто был на Майдане, а бывшие кучмисты», заинтересованные в коалиции БЮТ – Партия регионов.

При этом Третьяков опроверг высказывание нардепа от НУНС Анатолия Гриценко, что коалиция между НУНС, БЮТ и Блоком Литвина невозможна, так как между НУНС и БЮТ сожжены мосты.

"Подобные заявления - "это мнение одного из депутатов, не более", - отметил Третьяков. По его словам, Анатолий Гриценко - беспартийный и не может отвечать за позицию партий, входящих в Блок НУНС. «Между НУНС и БЮТ мосты не сожжены», - заявил Третьяков.

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