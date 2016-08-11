Холодницкий: по оперативной информации Онищенко в среду посещал Минск
Заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что по оперативной информации народный депутат Украины Александр Онищенко в среду, 10 августа, посещал Минск.
Об этом Холодницкий сообщил в эфире телеканала "112-Украина".
"По нашей информации, свежей, вчера он был в Минске, и вернулся обратно в Лондон. И это не только информация с flight-радара, это и оперативная", - сказал Холодницкий.
Также он поблагодарил украинское бюро Интерпола, которое уже получило материалы для объявления Онищенко в международный розыск.
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"Я благодарю национальное бюро Интерпола. Сегодня буквально они уже эти документы также приняли в свою работу", - заявил Холодницкий.
При этом он пояснил, что речь идет о всех необходимых материалах, подтверждающих неполитический характер этого производства; что подтверждают чисто экономический и коррупционный характер этого производства; а также подтверждают то, что преследование Онищенко не может быть никоим образом политизированным, не может быть результатом политических каких-то репрессий.
Руководитель САП сказал, что все эти данные будут предоставлены также и любой стране, где Онищенко может скрываться.
Как сообщал УНИАН, Холодницкий надеется, что на следующей неделе Интерпол объявит народного депутата Украины Александра Онищенко в международный розыск.