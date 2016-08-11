Холодницкий: по оперативной информации Онищенко в среду посещал Минск

Об этом Холодницкий сообщил в эфире телеканала "112-Украина".

"По нашей информации, свежей, вчера он был в Минске, и вернулся обратно в Лондон. И это не только информация с flight-радара, это и оперативная", - сказал Холодницкий.

Также он поблагодарил украинское бюро Интерпола, которое уже получило материалы для объявления Онищенко в международный розыск.

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"Я благодарю национальное бюро Интерпола. Сегодня буквально они уже эти документы также приняли в свою работу", - заявил Холодницкий.

При этом он пояснил, что речь идет о всех необходимых материалах, подтверждающих неполитический характер этого производства; что подтверждают чисто экономический и коррупционный характер этого производства; а также подтверждают то, что преследование Онищенко не может быть никоим образом политизированным, не может быть результатом политических каких-то репрессий.

Руководитель САП сказал, что все эти данные будут предоставлены также и любой стране, где Онищенко может скрываться.

Как сообщал УНИАН, Холодницкий надеется, что на следующей неделе Интерпол объявит народного депутата Украины Александра Онищенко в международный розыск.