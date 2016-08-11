У большинства задержанных в Крыму "диверсантов" оказались российские паспорта - СМИ

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с "показаниями" задержанных.

Сообщается, что совершать теракты в отношении оккупационных властей Крыма или на его промышленных объектах они не собирались.

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Взрывчатку должна была доставить вторая группа, которая шла по другому маршруту. Она должна была оставить взрывчатку и другое вооружение в специально подготовленном схроне.

"Диверсанты" якобы сотрудничали с главном управлении разведки Минобороны Украины. Также, согласно их показаниям, они входили в одну из нескольких групп, направленных украинской разведкой в Крым.

Источники также рассказали, что большинство задержанных оказались жителями Крыма, у большинства из них при себе были российские паспорта.

Пока готовилась операция по ее задержанию, информация о перестрелке в районе Армянска попала в местные СМИ. Возможно, из них диверсанты и узнали о проблемах, возникших у первой группы, и затаились. Поисковая операция, проводившаяся весь день 7 августа, с участием вертолетов и беспилотников результатов не принесла, пишет издание.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ России заявили, что якобы предотвратили совершение в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

В ФСБ утверждают, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 7 августа в районе города Армянск обнаружена группа диверсантов. Также в ФСБ заявили о ликвидации «агентурной сети» Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Кроме того, в ФСБ заявили, что в ночь на 8 августа спецподразделениями Министерства обороны Украины якобы были совершены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которым предотвратили силовые подразделения ФСБ России и взаимодействующих ведомств. «Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины», - утверждает спецслужба России.

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель российских военнослужащих при якобы предотвращении теракта в Крыму, заявив, что «мы мимо такого проходить не будем». При этом, он заявил, что Украина "переходит к террору". Также Путин считает, что Европа и США "должны повлиять на украинскую власть в связи с придуманной ФСБ попыткой теракта".

В свою очередь в Минобороны подчеркнули, что «подобные заявления со стороны ФСБ есть ни что иное, как попытка оправдать передислокацию и агрессивные действия военных подразделений Российской Федерации на территории временно оккупированного полуострова».

Таким образом, представители российских спецслужб пытаются отвлечь внимание местного населения и мирового сообщества от преступных действий по преобразованию полуострова на изолированную военную базу, заявили в украинском оборонном ведомстве. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму еще одним элементом гибридной войны, которую ведет Россия против Украины.

«Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму раздаются так же бессмысленно и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск в Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - сказал в свою очередь президент Украины Петр Порошенко.