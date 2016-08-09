Украина призывает мир не допустить повторения геноцида крымскотатарского народа

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю международного Дня коренных народов мира.

«Обращаемся к международному сообществу с призывом осудить действия оккупационной власти, приложить все необходимые усилия для защиты крымских татар от дискриминации и преследований со стороны Российской Федерации и не допустить повторения геноцида крымскотатарского народа, который 70 лет назад уже пережил трагедию принудительной депортации», - говорится в документе.

В ведомстве констатируют, что Украина гарантирует сохранение и развитие этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех национальных меньшинств страны, в частности, защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенного и независимого украинского государства и признает Меджлис крымскотатарского народа, исполнительный орган Курултая крымскотатарского народа, как полномочный орган крымскотатарского народа.

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Кроме того, Украина в очередной раз обращает внимание, что системное давление на крымскотатарский народ, репрессии по национальному признаку, организация этнически и политически мотивированных преследований на временно оккупированной части территории, начиная с даты начала временной оккупации Крыма, является сознательной политикой этноцида крымскотатарского народа.

«Уверены, что все виновные в оккупации и противоправной попытке аннексии Крыма, а также системных и широкомасштабных нарушениях прав человека на украинской временно оккупированной территории будут привлечены к ответственности», - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что Украина и в дальнейшем продолжит прилагать все свои усилия для полной деоккупации территории Крыма и восстановления суверенитета и территориальной целостности и призывает партнеров усилить свое давление на страну – оккупанта.