Порошенко: Тысячи крымских татар, как и 72 года назад, вынуждены покинуть родной Крым

Тысячи крымских татар, как и 72 года назад, вынуждены покинуть родной Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко перед началом концерта-реквиема памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Национальной опере Украины.

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«Прямо сейчас – трудно поверить, что подобное вообще может быть посреди географической Европы, - (в Крыму – УНИАН) оккупанты арестовывают людей только за то, что они говорят на родном крымскотатарском языке, иначе верят в единого Бога и хотят свободно жить на своей земле», - подчеркнул президент.

«Их судилище запретило Меджлис, часть руководства которого - в тюрьме. Десятки крымских татар сейчас – за решеткой. Тысячи, как и 72 года назад, вынуждены покинуть родной Крым», - сказал Порошенко.