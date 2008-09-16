Лужков настаивает на разрыве Договора о дружбе с Украиной

Мэр Москвы Юрий Лужков настаивает на разрыве Договора о дружбе между Россией и Украиной и подписании нового документа. Такое мнение мэр высказал в прямом эфире телеканала ТВЦ. По его словам, Украина, в отличие от России, во всем нарушала условия Договора о дружбе, подписанного 10 лет назад. "Поэтому надо завершить действие этого документа, сесть за стол переговоров, сформулировать возможные пути взаимоотношений стран и взаимодействия властей. Я активный сторонник того, чтобы пригласить Украину к формированию новых отношений и нового договора о дружбе с украинским народом", - цитирует его РосБизнесКонсалтинг.