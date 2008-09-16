Третьяков: НУ-НС готова к переговорам с БЮТ и блоком Литвина

Фракция блока «Наша Украина - «Народная самооборона» готова вести переговоры о создании коалиции с прагматичными и ответственными политическими силами, за исключением коммунистов и Партии регионов, заявляет народный депутат от НУ-НС Александр ТРЕТЬЯКОВ.

Как сообщает "Главред" со ссылкой на пресс-службу депутата, по словам А.ТРЕТЬЯКОВА, «переговоры с БЮТ и Блоком Литвина возможны при условии поддержки внешнеполитического курса Украины, ориентированного на Евросоюз и НАТО».

А.ТРЕТЬЯКОВ также опроверг высказывание членов БЮТ о том, что «Наша Украина» отказалась от ведения переговоров с Блоком Юлии Тимошенко. «Этот вопрос на фракции не рассматривался, - отметил депутат. - У нас есть решение нашего межпартийного съезда, ориентированного на демократическую коалицию, и его никто не менял".

"Возможность создания коалиции в формате «Наша Украина» - Блок Литвина – Блок Тимошенко есть, и она будет использована", - отметил А.ТРЕТЬЯКОВ.