Яценюк говорит, что без него будет тотальный крах

Руководители фракций обратились к Арсению ЯЦЕНЮКУ с призывом оставаться председателем Верховной Рады до решения судьбы коалиции.

Об этом А.ЯЦЕНЮК сообщил в интервью журналистам.

Он отметил, что готов подать в отставку с должности главы Верховной Рады Украины.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что согласно коалиционному договору, «две высшие должностные должности (речь идет о председателе ВР и премьер-министре Украины – УНИАН) определены как такие, которые должны пойти в отставку».

По его словам, он обратился к руководителям фракции, чтобы внесли новую кандидатуру на должность главы ВР, «однако руководители фракций обратились ко мне с просьбой, чтобы я дальше продолжал руководить украинским парламентом до того момента, пока не будет решена либо судьба парламента, либо судьба коалиции».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что он является сторонником того, чтобы как и в случае с избранием первого заместителя председателя ВР и заместителя председателя ВР, председатель Верховной Рады Украины избирался не путем тайного голосования, а путем открытого голосования в сессионном зале.

По его словам, и в случае избрания председателя ВР можно принять решение об отходе от процедуры голосования с помощью бюллетеней.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что руководителям фракций хорошо понятно, что «отставка председателя парламента будет не что иное, как только существенное заострение политического кризиса». «Мало того, что не будет кому подписывать акты законодательства, но это уже провоцирует тотальную дестабилизацию и тотальный политический крах», - отметил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, «я готов им идти навстречу, пусть вносят любую кандидатуру, в любое время”.