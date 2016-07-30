"Застой, алкоголь, наркотики": Матиос назвал причины небоевых потерь среди военных в зоне АТО

Об этом сообщает "112 Украина".

"Никто не озвучивает ежедневные безвозвратные потери – небоевые и санитарные. Причина – застой на месте, социальные проблемы контингента призванного, а не контрактного, пьянство, злоупотребление – не в значительной степени – наркотическими средствами, неуставные отношения, неосторожность с оружием, плохое состояние здоровья, увечья и ДТП", - сказал Матиос.

По его словам, только за прошедшие сутки силы АТО понесли три небоевые потери.

Читайте такжеГеращенко: Миссия ОБСЕ признала, что боевики шантажируют украинскую сторону, удерживая заложников

"Их родители поверят, что они погибли не от войны и им нельзя дать статус участника АТО, потому что (они погибли) не при выполнении боевых задач. И таких людей не сотни, а тысячи", - отметил Матиос.

Кроме того, главный военный прокурор заявил, что докладывал генеральному прокурору о количестве преступлений, совершенных украинскими военнослужащими, и глава ГПУ уже написал соответствующие резолюции.

"Но у нас тотальное реформирование в сокращении органов прокуратуры. Военной прокуратуре надо добавить минимум 50 следователей, которые могли бы это расследовать, потому что сейчас все это расследует Нацполиция. А следователь Нацполиции, которая реформируется и не укомплектована штатом следователей в зоне АТО, делает до того, что в компьютере дело считается, а в живом варианте этого дела хотя бы с одной бумажкой нет", - подчеркнул Матиос.