"Черная бухгалтерия" Партии регионов пересекается с делами по преступлениям против Майдана - НАБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

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"У меня вчера была встреча с Сергеем Горбатюком, который расследует дела по Майдану, он сам мне позвонил, так как пересекаются эти документы с производствами, которые находятся в его управлении", - заявил Сытник.

"Я не исключаю такого продуктивного обмена информацией между нашими ведомствами в этом направлении", - добавил директор НАБУ.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака.

Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных должностных лиц на сумму почти 2 млрд долларов.