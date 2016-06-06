Грицаку ничего не было известно о передаче Трепаком "черной бухгалтерии" Партии регионов в НАБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак заявил на пресс-конференции в Киеве.

«К сожалению, о подготовке или передаче материалов «черной бухгалтерии» в НАБУ мне не было ничего известно», - сказал он.

«Виктор Трепак действительно работал у меня первым заместителем, начальником главного управления «К», кроме этого он курировал подразделение, которое помогало расследовать преступления против Майдана», - сообщил Грицак.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению Трепака. В интервью изданию «Зеркало недели» он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных должностных лиц на сумму почти 2 млрд долларов.