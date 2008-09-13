Представителя Ющенко опять не пустили за заседание Кабмина

Кабинет министров в который раз не позволил представителю Президента Украины принять участие в правительственном заседании, провоцируя этим напряженность в отношениях между правительством и Главой государства. Об этом заявил сегодня руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ.

Как сообщает президентская пресс-служба, Р.ЖУКОВСКИЙ с официальным поручением, подписанным главой Секретариата Виктором БАЛОГОЙ, прибыл сегодня на заседание Кабинета министров, на котором должен был рассматриваться проект Государственного бюджета на 2009 год.

В Секретариате отмечают, однако чиновники правительственной канцелярии после долгих промедлений и консультаций отказали Р.ЖУКОВСКОМУ в пребывании в зале заседаний правительства.

«Согласно с официальным распоряжением руководителя президентского Секретариата я своевременно появился в доме правительства, чтобы принять участие в заседании Кабмина вместо представителя Президента Александра ШЛАПАКА, который не мог этого сделать по уважительным причинам. Мной было предъявлено соответствующее поручение. Правительственные чиновники изучали этот документ до тех пор, пока заседание Кабмина не началось. Таким образом, мне отказали в возможности представить позицию и замечание Президента относительно законопроекта о Госбюджете», - подчеркнул Р.ЖУКОВСКИЙ.

В то же время, по его словам, Глава государства имеет существенные предостережения относительно отдельных статей предлагаемого бюджета.

Как сообщал УНИАН, сегодня Р.ЖУКОВСКИЙ рассказал журналистам, что Президент имеет предостережение относительно ряда позиций проекта бюджета. В частности, правительство определило на 1 января следующего года прожиточный минимум в 723 гривны, тогда как уже в июне этого года Министерство труда и социальной политики рассчитало его фактический размер в 738 гривен.

На программу сооружения доступного жилья, которая внедрена Указом Президента Украины и должна была начаться с 2009 года, при потребности в 0,5 % валового внутреннего продукта или 6,3 млрд. гривен, Кабмин предусматривает выделить 1,6 млрд. гривен. Но и эту сумму планируется передать в уставные фонды государственных банков, которые, в свою очередь, должны возместить гражданам 25% от первого взноса на приобретение жилья. «Однако банки не имеют законных оснований для проведения таких компенсаций. Кроме того, перекручена суть президентской инициативы относительно доступного жилья: вместо реального удешевления строительства жилья предлагается механизм, который лишь обогатит застройщиков и посредников», – считает Р.ЖУКОВСКИЙ.

Существенное замечание Президента о проекте Госбюджета касаются погашения долга перед Россией. Глава государства считает, что существующая задолженность, которая составляет немного больше 1 млрд. долларов, является препятствием для перехода на рыночные основы экономических взаимоотношений с соседней страной. Правительством этого в проекте бюджета не предусмотрено, в то время как непогашенный долг приводит к потере Украиной в отношениях с РФ ежегодно по меньшей мере 1,5 млрд. долларов, отметил Р.ЖУКОВСКИЙ.

За его словам, Кабинет министров не предусмотрел необходимое финансирование потребностей Вооруженных сил, в том числе перевооружения армии и ее перевода на контрактную основу. Так Президент предлагает увеличить ассигнование на создание, модернизацию и закупку вооружения на 5 млрд. гривен. Однако Кабмин на эти цели предусматривает выделить сумму, в пять раз меньшую, напомнил представитель Секретариата Президента.

Он сообщил, что правительство передало в Секретариат проект Госбюджета-2009 лишь за 2 часа до его рассмотрения. За выходные он будет обстоятельно проанализирован, все выводы специалистов Секретариата в ближайшее время будут представлены публично, отметил Р.ЖУКОВСКИЙ.