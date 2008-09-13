Если ПР и БЮТ создадут коалицию, Ющенко не распустит ВР - Онищук

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не распустит парламент, если в нем будет создан новый формат коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, сможет ли Президент распустить парламент в случае создания нового формата коалиции.

“Я думаю, глава государства по этим мотивам не будет принимать этого решения”, - сказал Н.ОНИЩУК.

По его словам, формально юридически Конституция Украины не запрещает образовывать коалиции даже партиям, которые имеют противоположные взгляды. С другой стороны, отметил министр, партии, которые создадут такую коалицию, должны нести политическую, а не юридическую ответственность перед своими избирателями.