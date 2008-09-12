Янукович: лимит помаранчевых исчерпан - грядут новые времена

Лидер Партии регионов Виктор Янукович уверен, что Украину ожидает серьезный политический кризис, отметив при этом, что Партия регионов имеет некоторые решения его преодоления.

Об этом он рассказал в статье к согражданам о политической ситуации в Украине, опубликованной в газете "Комсомольская правда в Украине" в пятницу.

В частности, Янукович выразил обеспокоенность тем, что "безысходность положения, в которую власть сама себя загнала, в итоге может обернуться последствиями намного худшими, нежели катастрофическое ухудшение социально-экономической ситуации", пишет Украинская правда.

"Речь идет о скатывании к авторитарному методу управления страной... речь идет об искажении ныне происходящих событий и о попытках переписать историю", - констатирует лидер Партии регионов.

В то же время Янукович напоминает, что угроза силового противостояния с Россией "стала реальностью", отметив, что "это спровоцировано нынешней властью".

По словам Януковича, Партия регионов подготовила программу, разработанную с учетом "краткосрочных и долгосрочных планов построения в Украине сильной экономики и прочной демократии".

В частности, он называет внесение изменений в действующую Конституцию "с целью четко прописать полномочия всех ветвей власти".

Партия регионов предлагает прежде всего провести реформу судебной системы, осуществить децентрализацию "власти с передачей широких функций и полномочий местному самоуправлению".

Кроме того, по мнению лидера партии, необходимо обеспечить разработку и утверждение "основных направлений внутренней и внешней политики в парламенте".

Янукович заверяет, что Партия регионов делает все возможное, чтобы "на руинах развалившейся коалиции не возник очередной политтехнологический клон".

Янукович также выразил позицию ПР в отношении вступления Украины в НАТО, отметив, что необходимо "в сфере внешней политики обеспечить Украине статус внеблокового государства".

Лидер Партии регионов уверен, что в ближайшее время в Украине ожидаются изменения в политической ситуации.

"Исторический лимит времени "помаранчевых" исчерпан. Грядут новые времена", - резюмирует политик.